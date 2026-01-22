The rate for a 30-year fixed-rate mortgage was 6.09% this week, up from 6.06% last week, according to Freddie Mac. A year ago, the rate was 6.96%. The rate for a 15-year fixed-rate mortgage was 5.44%, up from 5.38% last week. A year ago, the rate was 6.16%.
ABA DataBank: Pour decisions – Americans drinking less
In 2025, just 54% of U.S. adults reported drinking alcohol, the lowest level Gallup has ever recorded, as a majority of Americans now believe even moderate drinking is bad for their health.