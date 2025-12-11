The rate for a 30-year fixed-rate mortgage was 6.22% this week, up from 6.19% last week, according to Freddie Mac. A year ago, the rate was 6.19%. The rate for a 15-year fixed-rate mortgage was 5.54%, up from 5.44% last week. A year ago, the rate was 5.84%.
House subcommittee explores right-sizing bank capital requirements
Republican subcommittee members called for a “right-sized” framework that doesn’t overly burden smaller institutions and one Democratic leader promised a “fight” against reducing current requirements.