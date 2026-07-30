The rate for a 30-year fixed-rate mortgage was 6.66% this week, up from 6.58% last week, according to Freddie Mac. A year ago, the rate was 6.72%. The rate for a 15-year fixed-rate mortgage was 6.04%, up from 5.96% last week. A year ago, the rate was 5.85%.
Banking agencies release revised compliance guide for Community Bank Leverage Ratio
The Federal Reserve, FDIC and OCC issued a revised compliance guide for the Community Bank Leverage Ratio framework, reflecting changes that took effect in July.